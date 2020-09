Brad Parscale. Ex-diretor de campanha de Trump hospitalizado após tentativa de suicídio

De acordo com o departamento da polícia de Fort Lauderdale, na Florida,“Quando os agentes chegaram ao local, falaram com a esposa, que informou que o seu marido”, disse a sargento DeAnna Greenlaw à imprensa.De acordo com o jornal britânico The Guardian , os agentes policiais entraram em contacto com Parscale e negociaram “de forma segura, para que saísse de casa”.“Ele saiu e arranjámos-lhe ajuda”, disse a chefe da polícia de Fort Lauderdale, Karen Dietrich, à CNN

Parscale foi internado ao abrigo da lei Florida’s Baker Act, que dá à polícia o poder de internar e deter uma pessoa que represente uma potencial ameaça para si e a terceiros, durante 72 horas, para avaliação psiquiátrica.

, depois de ter sido descrito como um “talento espantoso” que foi “fundamental para o sucesso” das presidenciais em 2016.e substituído pelo então vice-presidente da campanha, Bill Stepien. Apesar de ter permanecido como consultor da campanha, a CNN avança que raramente foi visto na sede desde a sua destituição.Brad Parscale foi o homem que cunhou o(“A América Primeiro”), o grito de guerra da campanha presidencial de Donald Trump e gere uma empresa sediada na Florida, a Parscale Strategy, que trabalha para o Comité Nacional Republicano.Na altura, o chefe da campanha digital de Trump já acreditava num segundo mandato e defendia que para isso, o presidente dos Estados Unidos só precisava de continuar a tweetar Parscale admitiu a hipótese de interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e reconheceu que ele próprio foi manipulado por uma agência russa através da rede social Twitter. No entanto, garantiu que essa interferência não foi decisiva na vitória de Trump.