Braga vence Caxinas e garante presença na final da Taça de futsal

Num jogo muito equilibrado e com poucas ocasiões de golo, o tento do internacional português, logo aos seis minutos, desequilibrou a ‘balança’ da segunda meia-final a favor dos bracarenses, que garantiram a sua quarta presença na final da prova ‘rainha’, na qual ainda procuram o primeiro título.



Na final de sábado, às 17:00, que encerra a ‘final a oito’ que decorre em Sines desde quarta-feira, o Sporting de Braga, líder da I Liga portuguesa de futsal, defronta o Sporting, que na outra meia-final eliminou o Leões de Porto Salvo (3-1).



Numa primeira parte em que as duas equipas tiveram dificuldades em ultrapassar os processos defensivos rivais, o Sporting de Braga – cuja única derrota no campeonato tinha sido imposta pela formação de Vila do Conde – foi mais eficaz, aproveitando uma das poucas ocasiões nesse período para sair em vantagem para o intervalo.



Após um arranque com pouco perigo, ainda sem remates enquadrados, os minhotos abriram o ativo aos seis minutos, por Fábio Cecílio, numa finalização de pé direito, de primeira, após reposição lateral de Tiago Brito do outro flanco.



Logo depois, Allan ameaçou, num remate à figura, aos sete minutos, e o guarda-redes Rui Pedro tentou de longe para defesa do homólogo Dudu, aos oito, antes de um longo período sem lances de claro perigo.



As duas equipas pecavam pela pouca mobilidade, exibindo dificuldades em arranjar espaços e em criar desequilíbrios no meio-campo contrário, e nem sequer em lances de bola parada surgiam momentos para definir junto às balizas.



Até ao intervalo, só Allan Guilherme, numa ‘bomba’ para fora, aos 14 minutos, e Sévio, num ‘chapéu’ que saiu torto após perda de bola dos bracarenses, com Dudu fora da baliza, aos 19, deram alguma emoção à partida.



A segunda parte não trouxe grandes mudanças a um jogo muito ‘preso’ taticamente, ainda que o Sporting de Braga tenha reivindicado um ligeiro ascendente, com Ygor Mota (23 minutos) e Tiago Brito (28) a colocarem Rui Pedro à prova.



Aos 31 minutos, os minhotos beneficiaram de uma grande penalidade, por mão de Ricardo Marques, mas Allan Guilherme, na cobrança, atirou ao lado.



Depois de Robinho ter desperdiçado o 2-0, aos 37 minutos, o Caxinas, sexto classificado no campeonato e pela primeira vez nas meias-finais da Taça, optou pelo guarda-redes avançado, tentando a igualdade, que ficou muito perto quando Chico acertou no poste (39).







Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.



Caxinas – Sporting de Braga, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Fábio Cecílio, 06 minutos.



Equipas:



- Caxinas: Rui Pedro, Raúl Moreira, Tiaguinho, Milton Dias e Chico. Jogaram ainda Sévio, Eskerda, Ricardo Marques, João Miguel e Amílcar Gomes.



Treinador: Nuno Silva.



- Sporting de Braga: Dudu, Tiago Sousa, Tiago Brito, Tiago Correia e Allan Guilherme. Jogaram ainda Ítalo Rossetti, Ygor Mota, Robinho, Rafael Henmi, Fábio Cecílio e Ricardo Lopes.



Treinador: Joel Rocha.







Árbitros: Rúben Santos (AF Porto) e Cristiano Santos (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Allan Guilherme (15), Rafael Henmi (30) e Ricardo Marques (31).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.