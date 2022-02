Brasil ajuda Argentina a combater incêndios

Bombeiros do município de São Borja, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, atravessaram a fronteira para apoiar a luta contra as chamas no município argentino de Santo Tomé.Gustavo Valdés, que pediu aos Estados Unidos para enviarem aviões de combate a incêndios, agradeceu ao Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, numa mensagem na rede social Twitter.Entretanto, o Presidente da Bolívia, Luis Arce, aprovou o envio de 70 bombeiros para ajudar a apagar os incêndios em Corrientes, indicou a presidência argentina.Desde janeiro, as chamas queimaram mais de 785.200 hectares em Corrientes, o que representa 8,8% da província, na fronteira com o Paraguai, Brasil e Uruguai, de acordo com um relatório sobre a evolução dos incêndios, do Instituto de Tecnologia Agropecuária argentino.A província foi declarada "" e recebeu recursos de várias zonas do país, do governo e particulares.", alertou o governador, que disse

Os incêndios já causaram prejuízos no valor de 40 mil milhões de pesos (330 milhões de euros), estimou Valdés.