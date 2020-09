Brasil aproxima-se dos 127 mil mortos após somar 310 óbitos em 24 horas

Face ao número de infetados, o país somou 10.273 casos nas últimas 24 horas, num total de 4.147.794 pessoas diagnosticadas com a covid-19.

No momento em que a doença começa a dar sinais de queda no Brasil, o país sul-americano foi hoje ultrapassado pela Índia, que passou a ocupar a segunda posição na lista de nações com maior número de casos (mais de 4,2 milhões), apenas atrás dos Estados Unidos (mais de 6,2 milhões).

Contudo, o país sul-americano continua a ser o segundo em todo o mundo com maior número de mortes devido ao novo coronavírus.

Segundo o executivo brasileiro, as autoridades de saúde ainda investigam a eventual relação de 2.506 óbitos com a doença, da qual 3.355.564 pacientes infetados já recuperam e 665.270 continuam sob acompanhamento médico.

Geograficamente, o foco da pandemia no país é o estado de São Paulo, que concentra oficialmente 857.330 casos confirmados e 31.377 vítimas mortais.

Seguem-se a Bahia, que registou a infeção de 271.963 cidadãos e a morte de 5.693, Minas Gerais, que totaliza 236.012 diagnósticos e 5.851 óbitos, e o Rio de Janeiro, onde já morreram 16.593 pessoas em decorrência do novo coronavírus, e 233.052 foram infetadas.

Apesar das autoridades de saúde defenderem que os cuidados face à covid-19 devam ser mantidos, os brasileiro aproveitaram o feriado de hoje no país, que celebrou o Dia da Independência, para lotarem praias e ruas um pouco por todo o país, ignorando as restrições impostas por governadores e prefeitos.

Exemplo disso foram as famosas praias do Rio de Janeiro, que se encheram de banhistas que viram no fim de semana prolongado uma oportunidade de apanhar sol no areal, o que é proibido pela prefeitura, que apenas autorizou os mergulhos no mar.

A situação repetiu-se, segundo a imprensa local, no litoral de São Paulo, onde muitos banhistas desrespeitaram a recomendação dos órgãos de saúde para o uso da máscara, e nas paradisíacas praias do nordeste do país.

Já em Brasília, capital no país, as aglomerações foram potenciadas pelo próprio Presidente, Jair Bolsonaro, que se reuniu com centenas de apoiantes, cumprimentando-os sem máscara, em frente ao Palácio da Alvorada, a sua residência oficial.

Apesar do cancelamento do tradicional desfile de 07 de setembro, o Governo assinalou a data da independência do país através de um ato simbólico com a presença do chefe de Estado e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que assistiram ao hasteamento da bandeira do Brasil, escutaram o Hino Nacional e presenciaram uma apresentação da Força Aérea brasileira.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

