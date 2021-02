Brasil atinge novo máximo de vítimas mortais por Covid

Mas o cepticismo do presidente Bolsonaro continua e agora acusa as mascaras de protecção como um elemento que causa problemas de saúde.





A lista dos países mais afetados em termos globais mantém-se inalterada: Estados Unidos com 508.314 mortes e 28.413.620 casos, Brasil com 251.498 mortos e 10.390.461 casos, México com 183.692 mortos (2.069.370 casos), Índia com 156.825 mortos (11.063.491 casos) e o Reino Unido com 122.070 mortos (4.154.562 casos).