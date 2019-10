Brasil. Avião despenhou-se em Belo Horizonte e morreram três pessoas

Três pessoas morreram na queda de um avião no Brasil. O aparelho despenhou-se perto do aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, num bairro residencial. Trata-se de uma aeronave de pequeno porte que caiu, esta segunda-feira de manhã, em cima de vários carros pouco depois de descolar.

Testemunhas falam em pelo menos duas explosões. Os bombeiros confirmaram a morte de três pessoas, mas não há informação sobre se as vítimas estavam no avião ou em terra. Há ainda a notícia de três feridos.



É a segunda vez este ano que um avião cai na mesma rua. Em abril um outro aparelho incendiou-se depois de descolar do Aeroporto Carlos Prates e bateu no portão de uma casa.