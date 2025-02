Brasil, Azerbaijão e Emirados pedem ambição nas metas climáticas e financiamento

Numa declaração conjunta divulgada na quinta-feira, os três países sublinharam a importância de reduzir as emissões de gases poluentes "em 43% até 2030 e em 60% até 2035".

Nesse sentido, apelaram a ações urgentes para enfrentar a crise climática e promover definitivamente uma transição energética justa.

Os três Estados "apelam a todos os países, setores e organizações internacionais para que expandam e acelerem os seus esforços para cumprir os compromissos assumidos nas cimeiras climáticas anteriores".

O documento salienta que a Cimeira do Clima, a COP30, que se realiza em novembro na cidade de Belém, na Amazónia brasileira, será decisiva e crucial.

Isto porque coincide com o décimo aniversário da assinatura do Acordo de Paris, que sofreu um novo revés após a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de retirar os Estados Unidos do acordo.

Urgência na tomada de decisões

Em resposta, Brasil, Azerbaijão e Emirados Árabes Unidos lembraram que a Organização Meteorológica Mundial alertou que em 2024 a temperatura média global esteve mais de 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial, o que "reforça a urgência de uma ação ambiciosa e coordenada".

Neste contexto, o trio de países considerou que a COP30 em Belém será "uma oportunidade crucial para demonstrar que a cooperação internacional pode gerar resultados concretos e garantir um planeta habitável para as gerações futuras".

O Brasil, o Azerbaijão e os Emirados Árabes Unidos reconheceram também o papel fundamental dos governos, do setor privado e da sociedade civil na transformação da matriz energética, com o objetivo de "triplicar a capacidade de energia renovável e reverter a desflorestação".

No terceiro e último dia da COP16 alargada da ONU sobre a biodiversidade, os países ricos e o mundo em desenvolvimento comprometeram-se a aumentar as despesas com a proteção da natureza para 200 mil milhões de dólares (193 mil milhões de euros) por ano até 2030.