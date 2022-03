Brasil. Bolsonaro apresentou pré-candidatura

Foto: Andressa Anholete - Reuters

O Presidente do Brasil violou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que proibiu ações de pré-campanha eleitoral até agosto. Jair Bolsonaro participou na cerimónia de filiação do Partido Liberal, onde apresentou a recandidatura à Presidência. O chefe de Estado brasileiro diz que o que está em jogo nas eleições de outubro é a disputa entre o bem e o mal.