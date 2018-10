Brasil. Bolsonaro volta a perder terreno nas sondagens

A diferença entre os dois candidatos, segundo esta sondagem, é agora de 12 por cento.



Uma sondagem que surge depois de Bolsonaro ter garantido que se for eleito o Brasil não vai sair do acordo de Paris e que não vai fechar a fronteira com a Venezuela.



Revelações feitas, como conta Luís Baila correspondente da Antena 1/RTP no Brasil, numa conferência de imprensa apadrinhada pelas artes marciais.



O Brasil em contagem decrescente para a segunda volta das eleições presidenciais.



No próximo domingo os brasileiros vão ser chamados às urnas para elegerem Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro como futuro presidente do Brasil.