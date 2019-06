Partilhar o artigo Brasil. Casos de Dengue aumentaram três vezes mais no primeiro trimestre do ano Imprimir o artigo Brasil. Casos de Dengue aumentaram três vezes mais no primeiro trimestre do ano Enviar por email o artigo Brasil. Casos de Dengue aumentaram três vezes mais no primeiro trimestre do ano Aumentar a fonte do artigo Brasil. Casos de Dengue aumentaram três vezes mais no primeiro trimestre do ano Diminuir a fonte do artigo Brasil. Casos de Dengue aumentaram três vezes mais no primeiro trimestre do ano Ouvir o artigo Brasil. Casos de Dengue aumentaram três vezes mais no primeiro trimestre do ano