Brasil. Chefes dos três ramos das Forças Armadas demitiram-se após mudanças governamentais

No Brasil demitiram-se os chefes dos três ramos das forças armadas. A decisão foi tomada após Jair Bolsonaro remodelar o governo e afastar os Ministros da Defesa, das Relações Exteriores e da Justiça.