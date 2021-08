Brasil com 31.142 novos casos e 926 mortos em 24 horas

Desde o início da pandemia, o mais populoso país sul-americano, com cerca de 212 milhões de habitantes, já contabilizou mais de meio milhão de mortes - 568.778 - e mais de 20 milhões de casos - 20.350.142 - de covid-19.



O Brasil é o segundo país com mais mortos devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos acumulados, depois dos Estados Unidos e da Índia.



Segundo a agência EFE, o número médio atual de infecções (28.338 por dia) é quase um terço do número registado em 23 de junho, quando o Brasil atingiu uma média recorde de 77.328 casos por dia.



Ainda de acordo com os dados do Ministério da Saúde, dos quase 20,35 milhões de brasileiros que já estiveram infetados com novo coronavírus, cerca de 19,2 milhões recuperaram e tiveram alta, o equivalente a 94,3% do total.



Também segundo dados oficiais, até hoje o Brasil já administrou 162,7 milhões de vacinas contra a covid-19.



Deste total, 113,5 milhões de pessoas receberam a primeira dose, equivalente a 53,5% da população do país, e outros 49,2 milhões de pessoas, correspondentes a 23,2% da população, receberam as duas doses ou a vacina de dose única.



O município de São Paulo, a maior cidade do Brasil, lançou uma campanha para vacinar em 34 horas, sem interrupção, os 600.000 jovens entre os 18 e os 21 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.



Segundo as autoridades municipais, São Paulo tinha administrado 11,9 milhões de vacinas até sexta-feira. Das pessoas imunizadas na maior cidade da América do Sul, 8,3 milhões já receberam a primeira dose (93,3% dos 9,2 milhões de habitantes da cidade com idade superior a 18 anos) e 3,6 milhões têm a vacinação completa (39,3%).