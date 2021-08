Brasil com 321 mortos e 13.103 novos casos em 24 horas

De acordo com o último boletim epidemiológico difundido pela tutela da Saúde, a incidência da covid-19 no Brasil, país com 212 milhões de habitantes, é agora de 274 mortes e 9.795 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade permanece em 2,8%.A nível global, o Brasil é a segunda nação com mais mortos em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e a terceira com mais infeções, antecedida pelos norte-americanos e pela Índia.Já a nível nacional, São Paulo continua a ser o foco interno da pandemia, concentrando 4.214.553 diagnósticos positivos de Sars-CoV-2 e 144.243 vítimas mortais.





São Paulo não facilita







No momento em que várias cidades começam a relaxar as medidas restritivas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou na manhã de segunda-feira que a cidade passará a exigir a apresentação de um "passaporte da vacina" para a entrada em congressos, feiras de negócios, jogos de futebol e outro tipos de eventos.Nunes chegou a confirmar que haveria exigência do comprovativo de vacinação na entrada de bares e restaurantes. Contudo, horas mais tarde, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, afirmou à imprensa que se trata apenas de uma recomendação na área da restauração.A data de início da obrigatoriedade não foi divulgada, nem o valor da multa que será aplicada aos infratores.