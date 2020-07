Brasil com1.254 mortos e 45.305 casos no dia em que Bolsonaro testou positivo

Brasília, 07 jul 2020 (Lusa) - O Brasil registou 1.254 mortos e 45.305 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, tendo o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, entrado para as estatísticas do país, após ter sido hoje diagnosticado com covid-19.