Foto: Epa

O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, durante uma conferência de imprensa no Palácio do Planalto.



O presidente brasileiro autorizou o ministério da Defesa a comemorar a data.



O golpe militar ocorreu no dia 31 de março de 1964.



A ditadura no Brasil durou 21 anos.