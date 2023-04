Brasil dá sinais de alinhar com Pequim no conflito da Ucrânia

Lula da Silva foi a Pequim falar com Xi Jinping e a declaração final com 50 pontos faz apenas uma breve referência a uma solução pacífica para o conflito na Europa, sem exigir respeito pela soberania dos países, com o presidente brasileiro a avisar os Estados Unidos para não interferirem na relação sino-brasileira.