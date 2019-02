Partilhar o artigo Brasil deve investigar suposta ação de atiradores de elite em favelas do Rio de Janeiro - ONG Imprimir o artigo Brasil deve investigar suposta ação de atiradores de elite em favelas do Rio de Janeiro - ONG Enviar por email o artigo Brasil deve investigar suposta ação de atiradores de elite em favelas do Rio de Janeiro - ONG Aumentar a fonte do artigo Brasil deve investigar suposta ação de atiradores de elite em favelas do Rio de Janeiro - ONG Diminuir a fonte do artigo Brasil deve investigar suposta ação de atiradores de elite em favelas do Rio de Janeiro - ONG Ouvir o artigo Brasil deve investigar suposta ação de atiradores de elite em favelas do Rio de Janeiro - ONG

Tópicos:

Américas, Lontra,