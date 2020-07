Brasil e EUA batem recordes, Sérvia e Austrália com novas medidas

O Brasil é o segundo país do mundo com mais infetados. À frente só os Estados Unidos que registaram mais de 60 mil casos só nas últimas 24 horas. Em todo o mundo há quase doze milhões de casos confirmados e perto de 550 mil mortos. Estão curados quase seis milhões e meio de doentes.