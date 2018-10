Brasil em dia de eleições

As duas mais recentes sondagens dão vitória ao homem da extrema direita.



No estudo da Datafolha, Bolsonaro lidera com 55% dos votos válidos. Haddad só consegue 45%.



Já na sondagem do Ibope, o candidato do PSL ganha com 54% e o do PT fica com 46% dos votos válidos.



O voto é obrigatório no Brasil, 147 milhões de eleitores são chamados as urnas. Em Portugal são 40 mil.