Brasil. Encontro de Marcelo com Lula da Silva leva Bolsonaro a ameaçar cancelamento

Marcelo Rebelo de Sousa está de partida para uma visita oficial ao Brasil, mas o presidente Jair Bolsonaro ameaça cancelar o encontro agendado entre os dois.



O presidente brasileiro diz estar incomodado com a reunião de Marcelo Rebelo de Sousa com Lula da Silva.



A imprensa brasileira garante que os encontros de Bolsonaro com Marcelo já estão cancelados.

A reportagem é do correspondente Pedro Sá Guerra.