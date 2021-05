Brasil. Ex-Ministro da Saúde arrasa política de Bolsonaro durante a pandemia

O Ex-ministro da Saúde do Brasil arrasou as opções do Presidente do país para o combate à Pandemia. Luís Henrique Mandetta foi ouvido durante várias horas numa Comissão Parlamentar de Inquérito. A reportagem é do Correspondente da RTP no Brasil.