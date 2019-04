Brasil formaliza saída da União de Nações Sul-Americanas

Lusa16 Abr, 2019, 07:57 | Mundo

"O Governo brasileiro denunciou nesta segunda-feira o Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), formalizando a sua saída da organização. A decisão foi comunicada oficialmente ao Governo do Equador, país depositário do acordo, e surtirá efeitos transcorridos seis meses a contar da data de hoje", informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em comunicado.

Sete países da América do Sul criaram, em março, no Chile, um novo organismo de integração regional, o PROSUL, em defesa do mercado livre, em substituição da UNASUL.

Dos 12 países sul-americanos, sete aderiram imediatamente ao PROSUL: Chile, Colômbia, Brasil, Equador, Peru, Argentina e Paraguai. De fora ficaram a Bolívia, o Uruguai, a Guiana e o Suriname.

"Em 22 de março, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru assinaram um documento por meio do qual indicaram a sua vontade de constituir o Foro para o Progresso da América do Sul (PROSUL), em substituição da UNASUL. O novo foro terá estrutura leve e flexível, com regras de funcionamento claras e mecanismo ágil de tomada de decisões", indicou, na nota agora divulgada, o Ministério brasileiro.

A Bolívia assumiu a presidência da UNASUL em 12 de abril de 2018 e um ano depois, de acordo com os regulamentos, entregou o posto ao Brasil, país que se seguia por ordem alfabética.

O anúncio do Brasil aconteceu poucos dias depois da Argentina e do Paraguai terem também anunciado a saída do fórum de integração regional.

No mesmo comunicado a diplomacia brasileira sublinhou que o PROSUL "terá a plena vigência da democracia e o respeito aos direitos humanos como requisitos essenciais para os seus membros".

A UNASUL, que tinha como objetivo impulsionar projetos regionais latino-americanos, foi fundada em 2008 e teve como um dos principais promotores o então Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

A orgnização entrou num impasse a partir de 2017, quando não obteve consenso para eleger um novo secretário-geral, no fim do mandato no cargo do ex-Presidente colombiano Ernesto Samper.