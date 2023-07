Brasil, França e UE apelam a eleições justas na Venezuela e acenam com suspensão de sanções

A declaração conjunta foi assinada hoje à margem da reunião de Líderes da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, o presidente do Brasil, Lula da Silva, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, e o alto representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell, que estiveram reunidos em Bruxelas com a vice-presidente do Governo da da Venezuela Delcy Rodriguez e com o negociador-chefe da Plataforma Unitária da oposição venezuelana, Gerardo Blyde.

Nesta reunião, os responsáveis sul-americanos e europeus instaram o governo venezuelano e a plataforma unitária da oposição venezuelana a retomar o diálogo e a negociação sobre as condições para as próximas eleições em 2024.

No comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil lê-se que os líderes presentes "fizeram um apelo em prol de uma negociação política que leve à organização de eleições justas para todos, transparentes e inclusivas, que permitam a participação de todos que desejem, de acordo com a lei e os tratados internacionais em vigor, com acompanhamento internacional".

"Esse processo deve ser acompanhado de uma suspensão das sanções, de todos os tipos, com vistas à sua suspensão completa", acrescenta-se no comunicado referente à declaração conjunta.

Este compromisso chega cerca de três semanas depois de o Presidente brasileiro ter criticado a intervenção estrangeira na Venezuela, a que comparou a recusa da oposição venezuelana em aceitar a vitória de Nicolás Maduro com a tentativa de golpe de Estado no Brasil, e de ter afirmado que o conceito de democracia "é relativo".

"O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. O que fez o mundo tentando eleger o [Juan] Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tinha sido eleito. Se a moda pega, não tem mais garantia na democracia, não tem mais garantia no mandato das pessoas", disse Lula da Silva, há três semanas.

"Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições agora. Vai ter eleições. Derrote e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar, se não tiver uma eleição honesta a gente fala", frisou, acrescentando ainda que o conceito de democracia "é relativo".