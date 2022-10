Brasil. Grande dúvida é se Bolsonaro aceitará a derrota no caso de perder

A grande dúvida é se Jair Bolsonaro aceitará a derrota no caso de perder as eleições. O Supremo Tribunal Eleitoral procura contrariar o risco de violência comprometendo os presidentes do Tribunal Federal, do Tribunal de Contas e do Senado a certificarem o veredicto das urnas.