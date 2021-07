Brasil. Incêndio na Cinemateca do Brasil destrói parte de acervo cinematográfico

Em São Paulo, um incêndio de grandes proporções destruiu uma parte significativa do acervo cinematográfico do Brasil. Um erro humano poderá ter provocado este desastre. Os funcionários da Cinemateca há muito que vinham alertando para a degradação do edifício. A reportagem é do correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra.