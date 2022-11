Brasil. Jair Bolsonaro pediu a manifestantes para desbloquearem estradas

O ainda presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fez esta noite um apelo à calma, através de um vídeo que publicou no Youtube. Após dois dias de protestos que cortaram centenas de estradas no país, Bolsonaro sublinha que "é preciso ter a cabeça no lugar" e pede aos que o apoiam para desobstruírem as vias, para não perderem a legitimidade.