Brasil lança programa de combustíveis renováveis para reduzir emissões poluentes

No campo dos combustíveis renováveis, o Brasil pode assumir um papel "tão ou mais importante do que o Médio Oriente é para o petróleo", disse o chefe de Estado brasileiro, numa cerimónia no Palácio do Planalto, em Brasília, depois de assinar o projeto, que será enviado ao Congresso.

"O mundo não tem outro remédio e não tem outra saída a não ser enveredar por esse caminho da produção de combustível limpo", frisou, de acordo com uma nota divulgada pela presidência brasileira.

O projeto de lei faz parte da política de transição energética promovida pelo Governo brasileiro para ajudar a proteger o planeta.

Para isso, propõe medidas para impulsionar a produção de biocombustíveis e iniciativas para promover o transporte aéreo sustentável.

Além disso, propõe o aumento da proporção de etanol, que no Brasil é produzido a partir da cana-de-açúcar e é obrigatório na gasolina.

Atualmente, a gasolina é misturada com um mínimo de 18% e um máximo de 27,5% de etanol, mas o Governo quer aumentar esta proporção para um mínimo de 22% e um máximo de 30%, embora o projeto afirme que este requisito estará sujeito a viabilidade técnica.

Outra contribuição importante é a proposta de desenvolver um quadro regulamentar para as atividades de "captura e armazenamento geológico de dióxido de carbono".

Durante o seu discurso, Lula da Silva disse que, pela importância que representa para o país, abordará o tema da transição energética em Nova Iorque, durante a Assembleia Geral anual das Nações Unidas, que se realiza para a semana.

O Brasil é um dos países com maior participação de fontes renováveis na matriz energética e elétrica, além de ser um dos maiores produtores mundiais de etanol.