Brasil leva diplomatas estrangeiros a sobrevoar Amazónia mas evita áreas mais ardidas

Numa viagem de três dias à Amazónia brasileira, organizada pelo governo do presidente, Jair Bolsonaro, e iniciada na quarta-feira, diplomatas e embaixadores de vários países, incluindo de Portugal, sobrevoaram algumas áreas da floresta e, nos próximos dias, vão visitar cidades do estado do Amazonas.", disse à Lusa o general Hamilton Mourão, questionado sobre a limitação de mostrar aos diplomatas apenas uma parte selecionada da floresta.", acrescentou o vice-presidente brasileiro.Em conferência de imprensa, ao início da noite de terça-feira, na cidade de Manaus, o general Mourão salientou que as condições atmosféricas prejudicaram a missão de sobrevoar algumas das áreas mais afetadas pelas queimadas e pelo abate ilegal de árvores.





Roteiro da visita







O avião da comitiva saiu de Brasília em direção à Serra do Cachimbo, localizada na divisão entre os estados de Mato Grosso e Pará. De lá, a aeronave reduziu a altitude e tentou sobrevoar parte da estrada BR-163, um dos principais eixos de expansão da desflorestação na Amazónia, mas as nuvens não permitiram uma boa visibilidade.Fazem parte desta missão diplomatas da África do Sul, Alemanha, Canadá, Colômbia, Espanha, França, Peru, Portugal, Reino Unido e Suécia. O lado português está representado pela encarregada de Negócios da Embaixada de Portugal em Brasília Sandra Magalhães.Já a comitiva brasileira é chefiada por Hamilton Mourão, que lidera o Conselho Nacional da Amazónia Legal, entidade que coordena diversas ações direcionadas para a preservação da que é a maior floresta tropical do mundo, sendo acompanhado pelos ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente), Tereza Cristina (Agricultura) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).