Brasil. Lula da Silva na frente da corrida presidencial

RTP22 Ago, 2018, 17:42 / atualizado em 22 Ago, 2018, 17:49 | Mundo

O instituto de pesquisa Datafolha traçou dois cenários para a primeira pesquisa realizada após os registos das 13 candidaturas à Presidência do Brasil. O primeiro cenário inclui Lula da Silva, admitindo que a candidatura do ex-chefe de Estado pode ser validada pelo tribunal em meados de setembro. No segundo cenário, o PT é representado por Fernando Haddad. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo









O candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro vem em segundo lugar, com 19 por cento das intenções de voto. A curta distância, seguem-se a antiga senadora e ex-ministra do Ambiente Marina Silva, que não iria além dos oito por cento, Geraldo Alckmin (com seis por cento) e Ciro Gomes (com cinco por cento).





Ainda de acordo com esta sondagem, há mais cinco candidatos que não vão além dos três por cento nas intenções de voto: Alvaro Dias, João Amoêdo, Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, Cabo Daciolo, Vera, Eymael e João Goulart Filho.









O Datafolha inquiriu 8.433 pessoas em 313 municípios brasileiros, entre 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O nível de confiança da amostra é de 95 por cento.







A primeira volta das eleições é disputada a 7 de outubro e a segunda volta no dia 28 do mesmo mês.





Caso a candidatura seja validada, a sondagem da Datafolha atribui a vitória a Lula da Silva na segunda volta com 52 por cento dos votos.

Bolsonaro cresce e Haddad não descola

O cenário mais provável é, contudo, que o tribunal impeça a candidatura de Lula da Silva, devido à condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula da Silva foi condenado em abril a uma pena de 12 anos de prisão.









Fernando Haddad, o candidato que o Partido dos Trabalhadores deverá escolher para substituto de Lula, não recolhe mais de quatro por cento nas intenções de voto. O ex-prefeito de São Paulo, desconhecido para 27 por cento dos eleitores, estaria empatado com o senador Alvaro Dias. Em junho, Haddad apenas recolhia um por cento nas intenções de voto.





Sem o nome de Lula da Silva no boletim de voto, 22 por cento dos inquiridos dizem que vão votar em branco ou nulo, enquanto seis por cento estão indecisos.

Nesta simulação, e apesar de detido desde abril, o antigo presidente tem clara vantagem em relação aos outros nomes. Lula da Silva reuniu 39 por cento das intenções de voto, enquanto em junho arrecadava 30 por cento.Com Lula na corrida ao Palácio do Planalto o número de votos em branco e nulos é de 11 por cento, e três por cento dos eleitores estão indecisos.Neste caso, o candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro iria vencer com 22 por cento dos votos, enquanto Marina Silva e Ciro Gomes duplicariam os votos, 16 e 10 por cento respetivamente. Apoiado pelos empresários, Geraldo Alckmin chegaria aos 9 por cento.