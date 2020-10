Brasil. Mais de 25 mil homicídios em seis meses

De acordo com o relatório, divulgado no domingo e elaborado anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as mortes violentas intencionais em 2019 caíram 17,7% em relação a 2018, mas os números mostraram uma mudança de tendência.", referiu o estudo.O relatório também destacou o aumento das mortes por intervenção policial, que cresceu 6%, passando de 3.002 nos primeiros seis meses de 2019 para 3.181 no primeiro semestre de 2020.e um número recorde desde que o Fórum passou a contabilizar esses tipos de casos em 2013.A última das 14 edições do Anuário produzidas pelo Fórum reúne informações estatísticas sobre crime e violência no Brasil para o ano imediatamente anterior (2019), mas desta vez o estudo também incluiu dados do primeiro semestre de 2020.A violência de género, principalmente dentro dos lares, também cresceu nos primeiros seis meses do ano.Ao contrário dos homicídios e da violência contra a mulher,

De acordo com o estudo, embora já houvesse uma tendência de queda, a diminuição é explicada pela pandemia e com o menor movimento de pessoas nas ruas.