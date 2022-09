Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza ambiente de campanha eleitoral

O Presidente da República desvaloriza o clima de campanha eleitoral que se vive no Brasil durante as comemorações da independência do país. Marcelo Rebelo de Sousa assistiu, ao lado de Jair Bolsonaro, ao desfile militar que contou com milhares de apoiantes do Presidente brasileiro.