Brasil. Membro do Partido Socialismo e Liberdade terá sido assassinado

Acabo de ser informado que o presidente do PSOL em Xapuri, cidade do grande Chico Mendes, foi barbaramente assassinado. Nosso companheiro Josimar da Silva Conde também era seringueiro e foi candidato a vice-prefeito pelo PSOL. Exigimos apuração do crime. Chega de impunidade! — Juliano Medeiros (@julianopsol50) 21 de novembro de 2019

Josimar foi um dos fundadores do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em Xapuri, município localizado no interior do Estado brasileiro do Acre, tendo chegado a concorrer ao cargo de vice-presidente da Câmara.Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, lamentou a morte através da rede social Twitter. “Acabo de ser informado que o presidente do Psol em Xapuri, cidade do grande Chico Mendes, foi barbaramente assassinado”, escreveu.“Nosso companheiro Josimar da Silva Conde também era seringueiro e foi candidato a vice-prefeito pelo PSOL.”, acrescentou.Referindo-se ao caso da vereadora Marielle Franco, que também pertencia ao Partido Socialismo e Liberdade e foi assassinada em março de 2018, o líder do PSOL escreveu que exige respostas rápidas sobre o caso de Josimar., declarou.Uma testemunha no local avançou aos meios de comunicação brasileiros que Josimar teve um desentendimento com um vizinho e que, mais tarde, foi atingido por um tiro de espingarda.Também a deputada brasileira Luiza Erundina de Sousa, do PSOL, já se manifestou em relação à morte de Josimar, apelando a que “esse crime seja rapidamente apurado” e defendendo que “chega de tanta violência e barbaridade”.