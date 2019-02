Brasil. Ministério da Saúde dá permissão ao uso terapêutico de eletrochoques

RTP08 Fev, 2019, 17:39 | Mundo

O texto de 32 páginas sobre as mudanças na Política de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas trata também do internamento de crianças em hospitais psiquiátricos e do tratamento de toxicodependentes. Estas alterações têm como objetivo principal a melhoria do estado clínico dos pacientes e põem em segundo plano a redução de possíveis danos causados.







O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou não ter conhecimento do documento. E ao ouvir os temas abordados, referiu: “Sem dúvida que (as medidas) são polémicas”.







Andrea Gallassi, professora da Universidade de Brasília, afirma que se trata “de um retrocesso sem precedentes e de uma preferência por intervenções nessa área”. E acrescenta: “No documento, a abstinência passa a ser o ponto central. E a redução de danos aparece camuflada”.





A terapia com eletrochoques é utilizada para o tratamento de pacientes com depressões graves. Contudo, no passado ficou associada à tortura de pacientes e a abusos cometidos por profissionais de hospitais psiquiátricos.







O coordenador geral da Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro, que assinou o documento, destacou a importância dada ao tratamento.







Relativamente ao internamento de crianças e adolescentes em hospitais psiquiátricos, Quirino Cordeiro afirma que há no país um número insuficiente de hospitais para o tratamento de saúde mental. E declara que o documento faz uma “menção especial” a este tema, dada a constante impossibilidade do internamento de crianças e adolescentes por falta de vagas.







O foco da Política de Saúde Mental, nos últimos anos, tem sido a redução do internamento de pacientes na ala psiquiátrica. Atualmente, devido à pressão de vários setores para o aumento das vagas de internamento, a Política tem seguido outras diretrizes.







No documento, é criticado o fecho de várias alas psiquiátricas, e é apontado, entre as medidas necessárias, o tratamento de toxicodependentes em comunidades terapêuticas.







“Há uma fiscalização [nas instituições psiquiátricas]. E abusos podem ser cometidos em qualquer instituição”, declarou Cordeiro, em resposta às críticas que apontam a falta de fiscalização e o desrespeito dos direitos humanos nestas instituições.