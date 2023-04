Brasil. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional pede renúncia

Há uma primeira demissão no governo de Lula da Silva. Gonçalves Dias, general e ministro do Gabinete de Segurança Institucional, pediu a renúncia ao cargo, depois da divulgação de um vídeo em que aparece na área do Gabinete presidencial, no Palácio do Planalto, durante a invasão de 8 de janeiro, em Brasília.