Brasil. Mulher e dois jovens resgatados depois de 17 anos em cárcere privado

As vítimas foram resgatadas na quinta-feira, depois de uma denúncia anónima encaminhada por vizinhos à polícia.

Ao chegarem no local, polícias do 27.º Batalhão de Santa Cruz encontraram a mulher e dois jovens amarrados, desnutridos e vivendo num local com péssimas condições de higiene.

Os jovens, de 19 anos e 22 anos, que apesar de já serem adultos aparentam ter a idade de crianças, estavam desnutridos e desidratados e nunca tiveram permissão para sair ou frequentar a escola, segundo relatos da mulher e de testemunhas que acompanharam a movimentação na hora do resgate.

As vítimas foram encaminhadas para um hospital e o suspeito acabou preso. Ele deverá responder pelos crimes de sequestro ou cárcere privado, maus-tratos e tortura.

Os vizinhos relataram aos `media` locais que o suspeito de manter a família encarcerada era conhecido como `DJ` porque tinha sempre música em volume alto para abafar os gritos de socorro emitidos do interior da casa, localizada no bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.