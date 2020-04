Brasil. Polícia Federal identifica filho de Bolsonaro como líder de esquema ilegal de informação

O inquérito foi aberto em março do ano passado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal para apurar o uso de notícias falsas para ameaçar e caluniar juízes daquele tribunal.



Carlos Bolsonaro, segundo filho do chefe de Estado, é investigado por suspeita de ser um dos líderes do grupo que cria e divulga notícias falsas para intimidar e ameaçar na internet autoridades públicas.



A Polícia também investiga a participação no esquema do outro filho de Bolsonaro, Eduardo, que é deputado.



A informação surge depois de Sérgio Moro se ter demitido de ministro da Justiça e acusado o presidente de ter demitido o diretor da Polícia Federal porque quer ter acesso a investigações judiciais.