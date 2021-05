Brasil. Presidente Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 em entrevista exclusiva à RTP

No Brasil, menos de um mês depois do início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, já é possível provar que o Governo cometeu erros e omissões graves no controlo da crise sanitária. Em entrevista exclusiva ao correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra, o Presidente da Comissão garante que haverá apuramento de responsabilidades.