Brasil protege clima mas exige contrapartida financeira

No anúncio feito à imprensa na noite de terça-feira, o ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, indicou 2060 como a data para o país atingir a neutralidade nas emissões de gases causadores do efeito estufa, meta igual à de países como a China.



Contudo, Salles frisou que a meta de 2060 poderá ser antecipada caso os países desenvolvidos destinem 10 mil milhões de dólares por ano aos cofres brasileiros já a partir de 2021.



"Havendo o recebimento deste fluxo de recursos financeiros com este destino, nós consideraremos a hipótese de tornar o nosso compromisso de neutralidade hoje (terça-feira) assumido para 2060 em prazo anterior", declarou Salles à imprensa local, sem se comprometer com outras datas.



O governante acrescentou que a verba pode chegar ao Brasil através do programa de serviços ambientais "Floresta+, lançado pelo Ministério há alguns meses, e que poderá ser "substituído, no futuro, quando houver a regulamentação do Artigo 6.º do Acordo de Paris", disse.



O artigo 6.º é o que permite aos países cooperar na implementação das "Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, na sigla em inglês)" para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Diz respeito à criação de regras, modalidades e procedimentos para um mecanismo de mercado, o chamado mercado do carbono, mas que ainda não está regulamentado.



Em Brasília, ao lado dos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Agricultura, Tereza Cristina, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, Ricardo Salles indicou que a "Contribuição Nacionalmente Determinada brasileira é uma demonstração de compromisso com a questão climática com o planeta".



O compromisso brasileiro de reduzir emissões de gases com efeito de estufa está dividido em três pontos, sendo que dois fazem parte da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) formulada no Governo de Dilma Rousseff (2011-2016). O terceiro ponto leva a economia brasileira ao compromisso de descarbonização até 2060, mesma meta assumida pela China, iniciado no Governo de Michel Temer (2016-2018).



O Acordo de Paris completa cinco anos este mês e, por isso, todos os países signatários devem apresentar novas versões dos compromissos já assumidos.



Concluído em 12 de dezembro de 2015, na capital francesa, com a assinatura de 195 países, o Acordo de Paris tem como objetivo limitar a subida da temperatura global pela redução das emissões de gases com efeito de estufa e entrou formalmente em vigor em 4 de novembro de 2016.