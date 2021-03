Brasil próximo das 300 mil mortes associadas à covid-19

O Ministério da Saúde brasileiro disse ainda no seu boletim diário que há a registar 47.774 novos casos de coronavírus, contabilizando assim um total de 11.998.233 infeções desde o início da pandemia.



O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes por coronavírus, apenas ultrapassado pelos Estados Unidos, apesar de atualmente ocupar o primeiro lugar em números diários de infetados e mortes.Esta foi a primeira vez, nos últimos seis dias, que o número diário de mortes associadas à doença é inferior a 2.400, apesar de as estatísticas do fim de semana serem geralmente inferiores devido à menor atividade dos serviços públicos.

No entanto, esta regra não se cumpriu no sábado, quando foram registados 2.438 óbitos, num reflexo da gravidade da situação.





Restrições mais rígidas







No Rio de Janeiro, uma das cidades do país mais atingidas pela pandemia, as praias voltaram a estar interditas pelo segundo dia, uma medida respeitada na generalidade pela população, apesar de alguns incidentes isolados.Em São Paulo, o estado brasileiro mais castigado do país em números absolutos, com 2,3 milhões de casos e cerca de 70.000 mortes, continua em crescendo o número de doentes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos da região, que atingiram 91,5% da sua capacidade.





Vacinação em ritmo lento







Ainda no último domingo, o governo recebeu no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, o primeiro carregamento com cerca de um milhão de doses do programa internacional Covax, ao qual o Brasil aderiu e que lhe poderão garantir um total de 42,5 milhões de vacinas.Este primeiro lote contém doses da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, fabricadas por um laboratório sul-coreano.No entanto,

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que domingo completou 66 anos, voltou a criticar as medidas sanitárias perante centenas de apoiantes que se juntaram frente ao Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília.