Brasil quer chegar aos 10 milhões de turistas estrangeiros anuais em quatro anos

"O número de voos internacionais aumentou acima da média prevista, e o número de turistas estrangeiros está crescendo. Já estamos atingindo os números pré-pandemia, e para os próximos quatro anos, vamos trabalhar para alcançar a marca de dez milhões de turistas estrangeiros no nosso país" afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino, durante uma conferência de imprensa, em Brasília, de apresentação de dados anuais da aviação civil.

De com dados divulgados na sexta-feira pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Brasil registou em 2023 5.908.341 visitantes estrangeiros, mais 62,7% do que o registado em 2022.

De janeiro a novembro, entraram na economia brasileira 5,71 mil milhões de euros devido ao turismo internacional.

Quase 160 mil turistas portugueses visitaram o Brasil em 2023, ocupando a sétima posição e um aumento de 3% em relação a 2022, de acordo com a Embratur.

Argentina é o principal país emissor de turistas para o Brasil, com 1,9 milhões de visitantes, seguidos pelos Estados Unidos com 668 mil, Chile com 458,5 mil, Paraguai com 424,5 mil, Uruguai com 334,7 mil e França com 187,5 mil turistas.