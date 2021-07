Brasil quer reforço da componente económica da organização -- vice-PR

"A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é considerada pelo Estado brasileiro como um instrumento extremamente importante nas nossas relações internacionais, começou mais como uma reunião de países que tinham o mesmo idioma, como unidade comum a questão cultural", mas hoje é vista "como uma oportunidade de evoluir na área comercial e de ciência e tecnologia que o Estado brasileiro representado pelo governo do presidente Bolsonaro considera um avanço extremamente importante", explicou Hamilton Mourão.

Em entrevista à agência Lusa, à margem da XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre em Luanda, Mourão reafirmou o empenho de Brasília na organização.

A presença do Brasil na CPLP desde a sua fundação, há 25 anos, tem oscilado entre um grande empenho e algum afastamento, mas Hamilton Mourão considera que se trata de um dos relacionamentos mais "prioritários dentro da visão da questão internacional" por parte do Brasil, "principalmente pelo grande número de países que estão situados em África".

Na entrevista à Lusa, Mourão recordou as origens de parte da população brasileira no continente: "a África é uma região onde existem origens comuns, grande parte daqueles que formaram nacionalidade brasileira saíram daqui, apesar de terem saído numa situação degradante", no "tempo da escravidão".

"Está no nosso DNA, na nossa forma como nós, brasileiros, agimos" na relação com os "nossos antepassados que saíram do continente africano. É fundamental para o Brasil manter esse relacionamento e avançar nele", explicou.