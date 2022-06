Brasil. Recebimento de luvas leva a prisão de ex-ministro da Educação

Milton Ribeiro, antigo ministro da Educação é acusado de ter participado num gabinete paralelo com a presença de pastores evangélicos, que entregariam verbas governamentais a municípios com ligações privilegiadas a troco do pagamento de luvas em dinheiro e barras de ouro.





A reportagem é do correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.