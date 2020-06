Brasil regista 654 mortos e 21.432 infetados nas últimas 24 horas

No total, o país sul-americano contabilizou 51.271 vítimas mortais e 1.106.470 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde brasileiro explicou que 267 dos 654 óbitos ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídos nos dados de hoje.

No Brasil, 571.649 pacientes infetados pelo novo coronavírus já recuperaram e 483.550 doentes continuam sob acompanhamento.

O executivo brasileiro informou ainda que a letalidade da covid-19 no Brasil, segundo país do mundo com mais mortes e também com mais casos confirmados, está hoje nos 4,6%.

O país tem uma incidência de 24,4 mortes e 526,5 casos da doença por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.

O estado de São Paulo (sudeste) concentra hoje 221.973 casos de infeção e 12.634 mortes, sendo o foco da pandemia no país.

Seguem-se as unidades federativas do Rio de Janeiro (sudeste), que acumula 97.572 infetados e 8.933 vítimas mortais, o Ceará (nordeste), que tem 94.158 casos confirmados e 5.604 mortes, e o Pará (norte), que contabiliza oficialmente 86.020 contágios e 4.605 óbitos devido à covid-19.

Segundo o jornal O Globo, a Fundação Lemann, uma organização sem fins lucrativos brasileira, pretende construir uma unidade de produção para vacinas contra a covid-19, caso sejam bem-sucedidos os testes que vêm sendo realizados com duas mil pessoas pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Caso seja construída, a unidade custará cerca de 30 milhões de dólares (26,6 milhões de euros) e será doada ao Governo federal.

A vacina foi desenvolvida pela Universidade de Oxford e obteve autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil para ser testada pela Unifesp, de acordo com o Globo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 469 mil mortos e infetou quase 9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.