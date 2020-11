Brasil regista abstenção de 23,14% nas municipais em plena pandemia

"Com 99,9% [das urnas apuradas], pode ter algum grau de variação. 23,14% pode ter uma pequena variação, mas certamente vai ficar em menos de 23,5%. É extraordinário, porque nas últimas eleições registou-se mais de 20% e, nesta eleição, ficamos em 23%, em meio de uma pandemia. Mais um fator que precisamos de comemorar", afirmou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, em conferência de imprensa esta madrugada.

Devido à atual pandemia de covid-19, que no Brasil já resultou em mais de 5,8 milhões de infeções e 165.798 óbitos, especialistas esperavam uma elevada percentagem de abstenção.

Nas duas eleições municipais anteriores, a abstenção na primeira volta foi de 17,58% em 2016 e de 16,41% em 2012, segundo o portal de notícias G1.

Já no sufrágio presidencial de 2018, a abstenção ficou em 20,33% na primeira volta.

De acordo com o TSE, antes do fim do apuramento total dos votos, já tinham sido registados mais de 3,9 milhões de boletins em branco e sete milhões nulos.

O Brasil realizou no domingo eleições para escolher os prefeitos e vereadores das câmaras legislativas de 5.567 cidades, número que exclui o Distrito Federal, onde a administração do território, incluindo a capital do país, Brasília, é exercida pelo governador, e também Macapá, capital do estado do Amapá, onde a votação foi adiada devido a problemas no abastecimento elétrico.

As autoridades judiciais do país decretaram a obrigatoriedade do uso de máscara para votar e estabeleceram rígidos protocolos de saúde, ampliando o período de votação em uma hora, reservando a primeira vaga horária da manhã para eleitores com mais de 60 anos, grupo de risco da covid-19.

As eleições deste domingo, que têm a segunda volta agendada para 29 de novembro para os candidatos que não alcançaram mais de 50% dos votos, deviam ter decorrido em outubro, mas as autoridades eleitorais decidiram pelo adiamento, devido à pandemia de covid-19.

O sufrágio municipal é o primeiro realizado no Brasil desde as eleições presidenciais de outubro de 2018, nas quais a extrema-direita subiu ao poder através do atual Presidente, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro apoiou publicamente alguns candidatos nas grandes capitais do país, mas a maioria ficou de fora da segunda volta ou apresentou resultados pouco satisfatórios.

Após a maioria das urnas estar apurada, Bolsonaro recorreu às redes sociais para desvalorizar a derrota dos candidatos que apoiou e para atacar a esquerda.

"A minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a quatro `lives` (transmissões de vídeo em direto) num total de três horas. (...) A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Para 2022, a certeza de que, nas urnas, consolidaremos a nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. Deus, Pátria e Família", escreveu o Presidente no Twitter.