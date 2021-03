Brasil. Saída de ministro da Defesa relacionada com fim de confinamentos

No Brasil, a substituição do ministro da Defesa estará relacionada com o apoio que Bolsonaro deseja para impedir no Brasil confinamentos por causa da covid-19. O Brasil tem os piores números de sempre em mortes e novos casos mas só hoje o gabinete de acompanhamento da pandemia realizou a sua primeira reunião.