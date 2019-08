Brasil. Sequestrador em autocarro no Rio de Janeiro foi abatido

RTP20 Ago, 2019, 13:32 / atualizado em 20 Ago, 2019, 14:56 | Mundo

O tiro ocorre no momento em que o homem tinha saído do autocarro para atirar uma mala na direção da polícia quando foi baleado por um atirador do BOPE, Batalhão de Operações Especiais.











O suspeito foi ainda assistido, sem sucesso, por médicos no local. O porta-voz da Polícia Militar, Mauro Fliess, confirmou a morte do sequestrador e adiantou que a arma que estava a usar era, afinal, um brinquedo. Estava ainda armado com uma faca e um taser [choques elétricos].











Todos os 37 reféns foram libertados sem ferimentos, adiantou a polícia. Seis deles tinham já saído do autocarro durante as negociações que decorreram entre sequestrador e autoridades. O Batalhão de Operações Especiais tomou conta das operações no terreno, cerca de duas horas depois do início do sequestro.



A #PMERJ informa que foi encerrada a ocorrência com reféns, na Ponte Rio-Niterói. O Tomador de Refém foi neutralizado por um atirador de precisão do #BOPE e todos os reféns foram libertados ilesos.#PMERJ #AoLadoDaPopulação #SempreAtuante #ServireProteger pic.twitter.com/US383ZOAVs — PMERJ (@PMERJ) August 20, 2019







O homem é identificado como William Augusto do Nascimento, e estão ainda por determinar as motivações. O homem terá entrado no autocarro, por volta das 5h30 (hora local). Na altura, identificou-se como polícia militar, mas de acordo com o G1, era um vigilante.







O sequestrador ameaçava incendiar o autocarro, com recurso a gasolina que teria transportado para dentro do autocarro, tendo ainda atirado um cocktail molotov em chamas na direção da polícia.







A Polícia Militar acredita que houve premeditação no ataque.