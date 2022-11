Brasil. "Somos pela ordem e pelo progresso", diz Jair Bolsonaro

Numa conferência no Palácio da Alvorada, o ainda presidente do Brasil agradeceu aos milhões que votaram na sua campanha no último domingo. Realçando os valores da família e da pátria, Jair Bolsonaro alegou que as manifestações são a imagem da indignação de muitos brasileiros.





No entanto, Bolsonaro também afirmou que "os nossos métodos não podem ser os da esquerda", em críticas às manifestações nas ruas do Brasil que têm levado a confrontos com as forças da autoridade





"Formamos vários lideranças pelo Brasil e nossos sonhos seguem mais vivos que nunca. Enfrentando todo o sistema, enfrentamos uma pandemia. Sempre joguei nas quatro linhas do campo constitucional. Continuarei a cumprir os mandamentos da Constituição".





Bolsonaro afirmou ter sido sempre rotulado como "anti-democrático" mas que continuará a respeitar os fundamentos da Constituição brasileira.





A declaração de Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, foi curta e sem direito a perguntas dos jornalistas. O presidente brasileiro não parabenizou Lula da Silva pela vitória no domingo mas afirmou que será um cidadão cumpridor das regras constitucionais do Brasi, como "presidente e cidadão".





O chefe da Casa Civil do presidente brasileiro anunciou que o processo de transição terá início assim que o PT fizer a nomeação. Segundo Ciro Nogueira tal deverá acontecer já depois de amanhã.