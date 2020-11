Brasil supera as 160 mil mortes

As autoridades brasileiras confirmaram a notificação de 10.100 novos casos da doença neste domingo, o que elevou para 5.545.705 o número de infeções pelo novo coronavirus confirmadas no país desde o início da pandemia.

Segundo o Ministério da Saúde, 4.980.942 pessoas infetadas já recuperaram da doença, enquanto que 404.689 contaminados estão sob acompanhamento médico.

Os estados de São Paulo (39.331), Rio de Janeiro (20.611), Ceará (9.360) e Minas Gerais (9.038) têm o maior número de óbitos provocados pela pandemia no Brasil.

Considerando o número de casos, São Paulo (1.117.147), Minas Gerais (359.991), Bahia (354.043) e Rio de Janeiro (311.014) são os que somam mais infeções até agora.

O ministro da Saúde do Brasil, Eduardo Pazuello, recebeu hoje alta do hospital DF Star, em Brasília.

Pazuello confirmou que tinha diagnóstico positivo para a covid-19 há dez dias e foi internado na última sexta-feira (30) depois de exames indicarem um quadro de desidratação.

No início da tarde, centenas de apoiantes do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, protestaram em São Paulo, a maior cidade do Brasil, contra a vacinação obrigatória que o governo regional disse querer implementar quando houver autorização para administrar vacinas contra a covid-19.

Empunhando bandeiras do Brasil, os manifestantes reuniram-se em frente ao Museu de Arte Moderna da cidade, localizado na Avenida Paulista, tradicional ponto de encontro dos protestos em São Paulo.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos e mais de 46 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortos por covid-19, a seguir aos Estados Unidos, onde há mais de 230 mil óbitos confirmados.

CYR // MP

Lusa/Fim