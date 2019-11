Brasil. Supremo Tribunal vota contra a execução de penas antes de esgotados todos os recursos

O Supremo Tribunal de Justiça votou contra a execução de penas, antes de esgotados todos os recursos dos arguidos. Esta decisão abre caminho para a libertação do antigo Presidente do Brasil, que está detido desde 2008. A Presidente do Partido Trabalhista do Brasil considera que a decisão do Supremo Tribunal reforça a democracia.