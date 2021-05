Brasil suspende uso da vacina AstraZeneca em grávidas

A suspensão da vacina da AstraZeneca foi recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira, após a notificação da morte suspeita de uma grávida, de 35 anos.", indicou a Anvisa, na terça-feira, em comunicado.A mulher morreu em 10 de maio e o caso, que poderá estar relacionado com a administração da vacina, ainda está sob investigação.A Anvisa disse que, até ao momento, não detetou outros eventos adversos graves com grávidas.O governo brasileiro sublinhou não estar ainda provado que a vacinação tenha causado a complicação na mulher.", disse a coordenadora do PNI, Francieli Fontana, em conferência de imprensa.", acrescentou.Até ao momento, pelo menos 22.295 grávidas já foram vacinadas no país, segundo os dados do Ministério da Saúde. Dessas, 15.014 receberam a vacina da AstraZeneca, 3.414 a Coronavac e 3.867 a vacina da Pfizer-BioNTech.





O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, totaliza 425.540 e mais de 15,2 milhões de casos.